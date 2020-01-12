Утром 12 января 2020 года в городе Чебоксары во время проведения работ по ремонту кровли пятиэтажного здания по улице Привокзальная 31-летний мужчина сорвался с крыши и упал с высоты. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике проводится доследственная проверка.

На месте происшествия следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места происшествия, опросила очевидцы. По предварительным данным, мужчина являлся бригадиром и был задействован сотрудниками подрядной организации для выполнения указанных работ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся, в сфере охраны труда, а также будут установлены причины и условия, этому способствовавшие. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

12.01.2020

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