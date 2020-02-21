Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что вчера в одном из дворов Чебоксар удалось спасти от переохлаждения дедушку в возрасте 80 лет, которому стало плохо. Изначальное его обнаружила прохожая.

Прибывшая на место вызова бригада «скорой» констатировала у потерявшегося переохлаждение, фотография была отправлена дежурному инфоргу отряда «Лиза Алерт», и в больницу, куда повезли дедушку, была направлена автономная группа отряда. Спустя какое-то время проявились несколько адресов, по которым может проживать данный дед. По ним тут же отправились поисковики. И на первом же адресе их встретила пожилая женщина, которая, обеспокоенная долгим отсутствием мужа (ушел гулять около 10:00, совсем в другом районе города) дома, только-только вызвала домой полицию, чтобы подать заявление о пропаже. Радости женщины не было предела.

https://vk.com/club134917368?w=wall-134917368_6991

21.02.2020

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