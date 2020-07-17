Сегодня в столице Чувашии ДТП произошло на улице Асламаса. Chevrolet Aveo опрокинулся на крышу и снес несколько секций ограждения на разделительной полосе.

Предварительно, на дорогу выбежал пешеход. Чтобы не сбить его, водитель резко изменил направление движения, не справился с управлением и перевернулся.



В машине находились 4 человека, в том числе ребенок. По информации на 10:40, пострадала только одна женщина.

17.07.2020

www.tavanen.ru