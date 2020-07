View this post on Instagram

Авария в Чебоксарах. На улице Асламаса, по предварительной информации пешеход перебегал дорогу в не установленном месте и во избежание наезда водитель авто. Шевроле авто резко изменил направление, в результате совершил опрокидывание. В салоне находились четыре человека из них один ребёнок, пострадала пассажирка. А вы готовы к резкому изменению ситуации на дороге?