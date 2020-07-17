Сегодня в столице Чувашии ДТП произошло на улице Асламаса. Chevrolet Aveo опрокинулся на крышу и снес несколько секций ограждения на разделительной полосе.
Предварительно, на дорогу выбежал пешеход. Чтобы не сбить его, водитель резко изменил направление движения, не справился с управлением и перевернулся.
В машине находились 4 человека, в том числе ребенок. По информации на 10:40, пострадала только одна женщина.
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Авария в Чебоксарах. На улице Асламаса, по предварительной информации пешеход перебегал дорогу в не установленном месте и во избежание наезда водитель авто. Шевроле авто резко изменил направление, в результате совершил опрокидывание. В салоне находились четыре человека из них один ребёнок, пострадала пассажирка. А вы готовы к резкому изменению ситуации на дороге?
17.07.2020
www.tavanen.ru
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