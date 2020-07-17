В Чебоксарах автомобиль опрокинулся на крышу

17 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня в столице Чувашии  ДТП произошло на улице Асламаса. Chevrolet Aveo опрокинулся на крышу и снес несколько секций ограждения на разделительной полосе.

Предварительно, на дорогу выбежал пешеход. Чтобы не сбить его, водитель резко изменил направление движения, не справился с управлением и перевернулся.

В машине находились 4 человека, в том числе ребенок. По информации на 10:40, пострадала только одна женщина.

 

 

 

17.07.2020

www.tavanen.ru

 

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