В ЧГУ им. И.Н. Ульянова заработала Студенческая биржа труда. В списке предложений Студенческой биржи труда более 200 мест — от онлайн-консультантов приемной комиссии до специалистов группы мониторинга здоровья и профилактики. Десять студентов уже трудоустроены.

Биржа предлагает варианты временной занятости, чтобы студенты могли получать возможность заработка без ущерба для учебного процесса. В период дистанционного обучения студенты смогут работать онлайн-консультантами приемной комиссии, операторами по работе с каталогами и архивами, специалистами по обеспечению правопорядка, специалистами студенческого строительного отряда, SMM-специалистами, фото и видеографами, графическими дизайнерами, также помощники нужны для работы в кол кол-центре.

База вакансий в ЧГУ создана для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Набор уже идет, свои резюме можно размещать на сайте вуза.

17.04.2020

www.tavanen.ru