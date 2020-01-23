Авария произошла 22 января около 18 часов 30 минут на 683 километре автодороги М-7 «Волга» в Цивильском районе. Водитель «Фольксваген Транспортер» сбил 52-летнего жителя г. Цивильск, который шел по проезжей части попутно движению автотранспорта. В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.
На мужчине отсутствовали светоотражающие элементы. Пешеход привлечен к ответственности. В отношении водителя также составлен административный материал по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.
По результатам освидетельствования оба участника ДТП трезвы.
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