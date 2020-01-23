В Цивильском районе сбит 52-летний мужчина

23 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Авария произошла 22 января около 18 часов 30 минут на 683 километре автодороги М-7 «Волга» в Цивильском районе. Водитель  «Фольксваген Транспортер» сбил  52-летнего жителя г. Цивильск, который шел по проезжей части попутно движению автотранспорта. В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

На мужчине отсутствовали светоотражающие элементы. Пешеход привлечен к ответственности. В отношении водителя также составлен административный материал по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

По результатам освидетельствования оба участника ДТП трезвы.

 

Фото ГИБДД Чувашии

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