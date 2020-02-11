ДТП произошло 10 февраля около 7 часов 43 минут на 18 километре автодороги «А-151» в Цивильском районе. Как сообщает ГИБДД Чувашии, 42-летний водитель «Лада Калина», двигаясь в направлении г. Канаш, по предварительной версии, не учел дорожно-метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу. Установлено, что автомобилист находился в состоянии опьянения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.