В Цивильском районе нетрезвый водитель вылетел в кювет

11 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

ДТП произошло 10 февраля около 7 часов 43 минут на 18 километре автодороги «А-151» в Цивильском районе. Как сообщает ГИБДД Чувашии,  42-летний водитель «Лада Калина», двигаясь в направлении г. Канаш, по предварительной версии, не учел дорожно-метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу. Установлено, что автомобилист находился в состоянии опьянения.

По данному факту  возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.

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11.02.2020
www.tavanen.ru

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