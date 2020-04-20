17 апреля работниками Цивильского участкового лесничества Опытного лесничества Минприроды Чувашии совместно с волонтерами района на территории лесного фонда в память о земляках, сложивших головы во время Великой Отечественной войны, было высажено 2,8 тыс. сеянцев липы.

При посадке деревьев участники соблюдали меры безопасности: работали в масках с соблюдением дистанции. Работы по закладке памятных посадок, посвященных 75–летию Победы, на данном участке начаты осенью 2019 года. Здесь были высажены дубы на площади 2,5 га. Липы были высажены как дополнение к основной культуре для предупреждения заболеваний дубов.

Из Цивильского района в годы войны было призвано более 9,5 тыс. человек. Не вернулись с полей битв более 6 тыс. человек. Работы по созданию памятных посадок будут продолжены. Посадить дерево в честь своего предка, участника войны, можно даже будучи на самоизоляции, например, высадить дерево на собственном участке. Информацию о местоположении своего «Сада памяти» можно нанести на интерактивную карту акции, на сайте садпамяти2020.рф. Посадив дерево на участке, вы можете передать его геолокацию на сайт, сопроводив размещением в соцсетях фотографии с личной акции, рассказа о своих Героях и временным хештегом акции #СадПамятиДома.

Также акцию можно поддержать, создавая вместе с детьми и внуками рисунки, поделки в виде дерева и т.д. Соответствующие фотографии также выкладываются в социальные сети с хештегом #СадПамятиДома.

20.04.2020

www.tavanen.ru