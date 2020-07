View this post on Instagram

Водитель мотоцикла, житель Ленинградской областии не обеспечил необходимую дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил с ней столкновение. После чего его отбросило на встречную фуру. С травмами мотоциклист госпитализирован. Авария произошла на трассе м7 в Цивильском районе. Цените жизнь. Будьте аккуратнее в дороге.