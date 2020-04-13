За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы четыре пожара.Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Около 19.00 час. 12 апреля сгорел дом в деревне Полевые Бикшики Батыревского района. 45-летний хозяин жилья не пострадал.

Тем же днем огонь уничтожил баню в одном из дворов деревни Пихтулино Чебоксарского района. Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Похожий случай произошел в воскресенье в деревне Чандрово.

В ночь на 13 апреля из-за неосторожности при курении загорелась двухкомнатная квартира в доме № 8 по улице Гагарина в городе Цивильск. Пламя повредило отделку зала и находившуюся в помещении мебель. Спасатели эвакуировали из подъезда жилого дома четырех человек.

С начала года в республике произошло 454 пожара. Общий материальный ущерб от них составил почти 11 миллионов рублей. Огонь унес жизни 17 человек, еще 22 получили травмы. Спасены 35 человек.

13.04.2020

www.tavanen.ru