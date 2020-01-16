Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии разъяснил ситуацию по поводу видео в интернете, на котором автомобиль скорой помощи с включенными звуковыми и световыми спецсигналами подъезжает к светофору. Другие участники дорожного движения вовремя заметили и организовали для скорой коридор. Все, кроме одного.

Инженер безопасности дорожного движения Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Лукиянов Виталий: “Если вы оказались в такой ситуации, как на видео, то вы должны пропустить автомобиль скорой помощи. Случается, что водителям, которые выехали за стоп-линию, пропуская автомобиль скорой медицинской помощи, приходит штраф. Его можно обжаловать, написав заявление в Центральное отделение ГИБДД Чувашии (ЦАФ). Заявление рассмотрят, штраф отменят. Одновременно такой же штраф приходит и на скорую помощь. Но если картой вызова подтверждается, что случай экстренный, то мы собираем документы, и ГИБДД штраф аннулирует.”

Напоминаем, что с 6 августа штраф за препятствование деятельности медработников, в том числе для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными «мигалками» и «сиренами», если такие действия не повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пациента, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, либо срок лишения прав — до года. Если по вине нарушителя погиб человек, виновному грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

16.01.2020

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