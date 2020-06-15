С начала 2020 года в Центр занятости населения Чебоксарского района за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1580 человек, из них были признаны в качестве безработного 1167 человек. По состоянию на 8 июня 2020 года, в Центре занятости зарегистрировано в качестве безработного гражданина 1079 человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 3% по отношению к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

С начала 2020 года работодателями заявлено о наличии свободных 1509 вакантных рабочих мест. На 8 июня 2020 года количество свободных рабочих мест составило 665 единиц.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в Центре занятости, в расчете на одну заявленную вакансию) составил 1,75 единиц.

15.06.2020

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