За январь-апрель 2020 года в центр занятости населения Чебоксарского района за содействием в трудоустройстве обратились 1197 человек (январь-апрель 2019 год -740 человек), Из обратившихся — 62 человека предпенсионного возраста, уволенные по сокращению штата – 15 человек, молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 341 человек, инвалиды — 23 человека, выпускники образовательных организаций – 4 человека. С начала года признано безработными 661 человек, трудоустроено 238 человек.

По состоянию на 1 мая 2020 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в Чебоксарском районе составила 639 человек (на 01.05.2019 – 254 человека).

За январь-апрель 2020 года в центр занятости населения от работодателей поступило 1676 вакансий. На 1 мая 2020 года заявленная работодателями потребность в работниках составила 791 единицы вакансий.

Напряженность рынка труда Чебоксарского района (число незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости, в расчете на одну вакансию) составила 0,8 чел/вакансию.

По данным мониторинга высвобождения работников в связи с эпидемией вируса COVID-19 в простое с 20 апреля по 8 мая 2020 года находились в ООО «Геона-МСК» – 78 человек, ООО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» — с 7 апреля по 1 июня – 187 человек, с 20 апреля по 3 апреля в ООО «Фортеза» — 107 человек.

В ООО «ИЗВА» с 1 июля по 31 декабря 2020 года 310 человек будут работать 1 день в неделю.

На данный момент выведены из неформальной занятости 300 человек (14,7 % от плана).

13.05.2020

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