В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» и с целью повышения доступности онкологической помощи населению в Центральной городской больнице открылся Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Центр организован на базе новой многопрофильной поликлиники №2 по адресу пр.Ленина, 12. Это по счету второй ЦАОП в республике и обслуживает прикрепленное население к Центральной городской больнице, Первой Чебоксарской городской больнице им.П.Н.Осипова и Второй городской больнице г.Чебоксары. Обще количество обслуживаемого населения составляет 164 000 человек.

В Центре есть цифровые маммографический и флюорографический аппараты, рентгендиагностический комплекс, компьютерный томограф, видеоэндоскопическая система, УЗИ аппараты экспертного класса, клинико-диагностическая лаборатория и врачи-специалисты разных профилей.

В Центре пациентов принимают по направлению врачей терапевтов и врачей общей практики по предварительной записи.

Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи в центре города позволит за короткое время получить медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

13.03.2020

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