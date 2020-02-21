20 февраля в Центральной библиотеке состоялась торжественная церемония вручения паспортов «Я – гражданин России». На мероприятие были приглашены юные читатели библиотек Чебоксарского района, недавно достигшие 14 лет, и их родители.

Ведущая праздника – заведующая отделом по работе с детьми Елена Марьина познакомила присутствующих с историей формирования основного документа, удостоверяющего личность, и предложила ответить на вопросы викторины «Что ты знаешь о паспорте?».

Затем начальник полиции ОМВД России по Чебоксарскому району Евгений Крылов и начальник отдела по вопросам миграции Юрий Васькин торжественно вручили ребятам их первый и самый важный документ в жизни, пожелали молодым гражданам Российской Федерации благополучия, успехов в учебе и творчестве, стать полноправными и достойными представителями молодого поколения нашей страны.