На 1 июня 2020 года в личных подсобных хозяйствах Чебоксарского района зарегистрировано 3534 дойные коровы. В администрациях сельских поселений Чебоксарского района прием заявлений уже начался. Об этом сообщили в отделе сельского хозяйства администрации района.

Напомним, что по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева установлена разовая выплата для владельцев дойных коров. Она выдается по желанию заявителя, будет выделяться из расчета на одну корову: если в хозяйстве содержат одну корову, она равна 2300 рублям, две коровы – 3300 рублям за каждую, три и выше – 4300 рублям. Господдержкой планируется охватить порядка 39 тыс. личных подсобных хозяйств, в собственности которых находится около 56 тысяч коров. На эти цели из бюджета республики будет выделено 185 млн. рублей. К выплатам планируется приступить в конце июня.

19.06.2020

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