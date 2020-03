View this post on Instagram

Почему машина торчит из овражка? С разумностью у водителя не все в порядке. Ехал нетрезвым. На требование об остановке не подчинился. Конечно задержан и конечно себя ругает. А если бы забрал чью то жизнь по глупости своей? Увидев нетрезвого наберите 102!