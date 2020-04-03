Как сообщает региональное отделение фонда социального страхования по Чувашской Республики, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 работающим гражданам (застрахованным лицам) в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции по своему месту жительства либо по месту пребывания, кроме лиц, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске или лиц, переведенных на дистанционный режим работы, с 06 апреля по 19 апреля 2020 года на основании листков нетрудоспособности Фондом социального страхования Российской Федерации будут назначены и выплачены пособия за счет средств Фонда.

Листки нетрудоспособности им оформляются централизованно уполномоченной медицинской организацией на основании сведений, передаваемых работодателями в региональное отделение Фонда. Реестр сведений направляется по электронным каналам связи работодателями в региональное отделение Фонда с 06 апреля 2020 года, выплаты производятся на лицевые счета работающих граждан (на зарплатные счета) 13 апреля 2020 г.

По всем вопросам можно проконсультироваться в региональном отделении Фонда по телефону горячей линии 8(352) 30-39-09, информация размещена на сайте РО ФСС по Чувашской Республике по адресу: http://r21.fss.ru/.

3.04.2020

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