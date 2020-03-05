В Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области поступила информация Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики о том, что глава крестьянско-фермерского хозяйства приобрел у населения в Урмарском районе Чувашской Республики молодняк крупного рогатого скота в количестве 52 головы неизвестного происхождения и без ветеринарных сопроводительных документов.

Фермер сообщил, что крупный рогатый скот он купил в личных подсобных хозяйствах Урмарского и Янтиковского района для откорма и дальнейшей реализации, расплачивался наличными, за получением ветеринарных сопроводительных документов к ветеринарным специалистам не обращался, завоз скота с Госветслужбой не согласовал. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

В отношении главы КФХ было возбуждено административное дело. За допущенное нарушение глава КФХ привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением штрафа в сумме 3 тыс. рублей.

На момент рассмотрения административного дела в КФХ ветеринарными специалистами Госветслужбы проводились необходимые мероприятия на период карантина крупного рогатого скота.

5.03.2020

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