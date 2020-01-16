Сегодня в аварии в Урмарском районе погиб водитель иномарки.

Как сообщает УГИБДД по Чувашии, авария произошла 16 января около 8 чассов 40 минут на 10 километре автодороги «Аниш». 40-летний водитель «Мерседес-бенц Спринтер», предварительно, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом». В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Установлено, что во время движения он не был пристегнут ремнем безопасности.

После ДТП 44-летний шофер «КамАЗа» с травмами госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.