В Управлении по вопросам миграфии приостановлен прием документов на въезд в РФ гражданам КНР

28 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии информирует, что с 19 февраля 2020 года временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами Российской Федерации.

Данные мероприятия осуществляются в рамках комплекса мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в частных и учебных целях гражданам КНР.

28.02.2020

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