Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии информирует, что с 19 февраля 2020 года временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами Российской Федерации.
Данные мероприятия осуществляются в рамках комплекса мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в частных и учебных целях гражданам КНР.
28.02.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: