В Чебоксарском районе пока в трех сельских поселениях не зарегистрировано случаев коронавируса. Мы опросили их глав, как им удается сдерживать натиск пандемии.

Глава Акулевского сельского поселения Виталий Иванов рассказал: «В поселении соблюдаются все ограничительные меры по противодействию короновирусной инфекции, не допускается скопление народа в оьщественных местах. К нам приезжала мобильная бригада из района и проверяла соблюдение режима самоизоляции, проводила беседы с местными жителями, чтоб не выходили без надобности на улицы. В поселении таких злостных нарушителей нет, люди закон соблюдают. Сейчас некоторые меры ограничения сняты, люди могут гулять по улицам, но только в масках. Люди старше 65 лет сидят дома, мы с ними созваниваемся, они также сами звонят и спрашивают интересующие их вопросы. В магазинах продавцы работают в масках, они предупреждены о том, что покупателей не обслуживать, если они не в масках. Также в магазинах есть в продаже маски».

Глава Ишакского сельского поселения Анатолий Максимов сказал: «Везде развешены памятки о соблюдении режима безопасности в связи с коронавирусной инфекции. В нашем поселении строго соблюдались ограничительные меры по соблюдению самоизоляции. Жители поселения на улицах редко ходили, люди старше 65 лет соблюдали самоизоляцию – это и помогло нам в нашем поселении сохранить хорошую обстановку и допустить появления случаев коронавируса. По графику к нам приезжала мобильная бригада из района, были зафиксированы случаи нарушений, но повторных случаев не было».

Глава Янышского сельского поселения Иван Грачев сообщил: «Введены ограничения в магазинах, чтоб покупатели без масок не заходили. Народ у нас понимающий, соблюдает меры безопасности, без нужды не выходит на улицы. В магазинах развешены вывески, сообщающих о необходимости ношения масок, о важности соблюдении режима самоизоляции. Первоначально были нарушители самоизоляции среди молодежи, но после замечаний и проведенных бесед, они больше не допускали нарушений».

15.05.2020

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