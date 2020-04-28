28 апреля министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в режиме видео-конференц связи представил назначенных руководителей медицинских организаций.
Главным врачом Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины назначен Вениамин Родионов. Руководителем Новочебоксарского медицинского центра назначен Алексей Демаков. Главным врачом Республиканского клинического онкологического диспансера стал Игорь Долгов.
Министр отметил, что при поддержке врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева, медицинские организации будут развиватсья и процветать. Владимир Геннадьевич пожелал совместной плодотворной работы коллективам и достижения поставленных задач.
28.04.2020
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