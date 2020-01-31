31 января в Чувашском госуниверситете состоялась презентация «Точки кипения». В ее рамках презентована серия открытых лекций и мастер-классов от представителей Агентства стратегических инициатив и Платформы Национальной Технологической Инициативы (г. Москва) о цифровизации современного образования, экономики и энергетики.

На торжественной церемонии открытия выступили и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов и ректор ЧГУ им.И.Н. Ульянова Андрей Александров.

Как рассказала руководитель Центра дополнительного образования Наталья Воскресенская, в «Точке кипения», открытой в октябре прошлого года, действует 3 лектория, зал для коворкинга, переговорная, «Дорожная карта» проекта расписана до конца года, в «Точке кипения» планируют провести 150 мероприятий, из них ближайшее — «День науки». Подать заявку на проведение мероприятия в «Точке кипения» можно через Интернет. Не так давно в «Точке кипения» прошло мероприятие программистов по созданию готового продукта, когда они на протяжении суток не выходили из аудиторий и презентовали свои идеи.

Во время презентации состоялся «Фестиваль профессий будущего», в течение которого представители четырех факультетов Чувашского госуниверситета продемонстрируют школьникам перспективы специальностей, которым обучают в вузе.

Центральным мероприятием программы стало выступление 6 ключевых спикеров в формате «Экзамена визионеров» для присутствующих школьников и преподавателей.

Эксперты тянули случайные билеты с вопросами, посвященными специфике компетенций и профессий будущего, и будут обязаны ответить на них, а аудитория в режиме онлайн сможет показать, насколько согласна с оратором. В числе экспертов, кроме представителей Чувашии — министра образования и молодежной политики Сергея Кудряшова, ректора ЧувГУ Андрея Александрова и директора ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Владимира Бакшаева, директор Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Колубаев (г. Тюмень, Тюменская область), ректор Марийского госуниверситета Михаил Швецов (г. Йошкар-Ола, Марий Эл) и руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков (г. Москва).

Презентация Точки кипения в ЧГУ #таванен



31.01.2020

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