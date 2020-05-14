13 мая 2020 года вывозным рейсом «Бангкок – Санкт-Петербург – Москва» из Таиланда в Россию вернулся 351 человек, в том числе четверо жителей Чувашской Республики (двое взрослых и двое детей). Об этом сообщает Мининформполитики Чувашии.

Правительство Чувашской Республики организовало перевозку земляков из международного аэропорта «Шереметьево» г. Москва до санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе, на базе которого развернут обсерватор. К настоящему времени они уже разместились. Прибывшие из-за границы проведут в санатории ближайшие две недели.

Отметим, что по состоянию на 10:00 14 мая 2020 года за пределами страны находятся 237 жителей Чувашии, в том числе 29 несовершеннолетних (по уточненным данным). Наибольшая часть из них остается в Таиланде, США, Индии. Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулось 59 жителей республики: 16 – из Индии, 15 – из Таиланда, 5 – из Узбекистана, 4 – из Германии, 4 – из США, 4 – из Турции, 4 – из Индонезии, 3 – из Испании, 1 – из Греции, 1 – с Кипра, 1 – из Латвии, 1 – из Таджикистана.

14.05.2020

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