В с. Янгильдино идет строительство дома культуры на 150 мест. В настоящее время подрядчик ООО «Марспецмонтаж» (цена контракта-22514245 руб.) завершил планировку территории, завез на неё песок, начаты работы по заливке фундамента. Об этом сообщил глава Кшаушского сельского поселения Сергей Мульдияров.

Новый дом культуры будет оснащен зрительным залом, гримерной, библиотекой, кабинетами для кружковой работы, санузлами.

Его строительство планируют завершить только до конца года.

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21.04.2020

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