В Синьяльском сельском поселении 28 многодетных семей ознакомились на местности с предоставленными им в с. Чемурша земельными участками. Их общая площадь — 3 га.

С 2011 года, с начала реализации закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», в Чебоксарском районе поставлено на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно 1093 многодетные семьи. Земельные участки бесплатно получили 834 многодетные семьи, в том числе 402 семьи для индивидуального жилищного строительства и 432 семьи для ведения личного подсобного хозяйства.

Общая площадь предоставленных многодетным семьям земельных участков в Чебоксарском районе составляет 94,7 га.