Утром 2 января на стационарном посту ДПС «Хыркасинский» на трассе М-7 «Волга» инспектор ДПС отдельного специализированного батальона капитан полиции Александр Купцов остановил грузовую автомашину «Даф», следовавшую в Татарстан. У 50-летнего водителя фуры имелись внешние признаки алкогольного опьянения, житель соседнего региона отказался предоставлять инспектору документы. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

В итоге в отношении нарушителя были составлены материалы за управление транспортным средством в состоянии опьяения (ч.1 ст.12.8), невыполнение законного требования сотрудника полиции о предъявлении документов (ч.1 ст.19.3), за управление транспортным средством без наличия соответствующей категории (ч.1 ст.12.7), за управление лицом, не внесенным в список допущенных к управлению данным транспортным средством (ч.1 ст. 12.37) и еще четыре материала за нарушение правил перевозки грузов.

3.01.2020

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