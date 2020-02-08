Сегодня вечером в с. Синьялы горела баня 2015 года постройки.

Как рассказал начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Денис Портнов, в субботу вечером хозяева отправились провожать гостей, а когда вернулись баня уже горела.

Баня топилась из предбанника, где при обустройстве притопочного места не были соблюдены все правила безопасности (кирпичная кладка, отделяюшая деревянный настил от печи, была не плотной).

Огонь уничтожил внутреннюю отделку бани, ее кровлю.

8.02.2020

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