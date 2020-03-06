За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 2 техногенных пожара, 1 человек погиб, пострадавших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.
Сегодня ЧП с трагическим исходом произошло в с.Порецкое. В 9:16 огонь повредил пол щитового жилого дома по ул.Горького. Из-за отравления продуктами горения погиб мужчина. Причину пожара предстоит установить.
В 9:56 этого же дня пожар случился в доме №44 по ул.Гагарина п.Вурнары. Здесь произошло возгорание электрощитовой на 4-ом этаже. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
6.03.2020
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