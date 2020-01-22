Администрация Батыревского района планирует провести реконструкцию здания детского сада «Сеспель» в с.Новое Ахпердино, чтобы перепрофилировать его в начальную школу – детский сад с пристроем спортивного зала. Минобразования Чувашии предложение одобрило.
ООО «Чебоксарское проектно- изыскательское предприятие» ведет геологические, геодезические и экологические изыскания, проводит топосъемку территории детского сада в целях проектирования пристроя к зданию детского сада.
Напомним, что в селе Новое Ахпердино Батыревского района уже остается острой проблема строительства нового здания школы. На сегодняшний день в Новоахпердинской школе обучаются 74 учащихся в 9 классах. Нынешнее здание школы 1950 года постройки, деревянное, двухэтажное. Проектная мощность здания –220 мест. Конструкция здания находится в ветхом состоянии, отсутствуют спортивный и актовый залы.
22.01.2020
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