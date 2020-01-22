В с. Новое Ахпердино планируют реконструировать здание детского сада

22 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Администрация Батыревского района  планирует провести реконструкцию здания детского сада «Сеспель» в  с.Новое Ахпердино, чтобы перепрофилировать его  в начальную школу – детский сад с пристроем спортивного зала. Минобразования Чувашии предложение одобрило.

ООО «Чебоксарское проектно- изыскательское предприятие»  ведет геологические, геодезические и экологические изыскания, проводит топосъемку территории детского сада в целях проектирования пристроя к зданию детского сада.

Напомним, что в селе Новое Ахпердино Батыревского района уже остается острой проблема строительства нового здания школы. На сегодняшний день в Новоахпердинской школе обучаются 74 учащихся  в 9 классах.  Нынешнее здание школы 1950 года постройки, деревянное, двухэтажное. Проектная мощность здания –220 мест. Конструкция здания находится в ветхом состоянии, отсутствуют спортивный  и актовый залы.

22.01.2020

www.tavanen.ru

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