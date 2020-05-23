Сегодня в с. Ишлеи на улице Советской состоялась посадка саженцев в честь 75-летия Победы. Местные жители посадили более 80 саженцев берёзы, липы, рябины, клёна, сосны, дуба, сирени, жасмина, ивы.

Как рассказал глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин, на посадку вышли 35 местных жителей. Они по очереди, соблюдая дистанцию, сажали цветы, саженцы. Активное участие приняли в мероприятии Владислав Никитин, Светлана Орудина, Александр Сильвестров, Алексей Охотин, Татьяна Тимофеева, Валентин Тимофеев, семья Ердуковых и многие другие.

Планируется, что в дальнейшем здесь вырастет аллея, которая будет напоминать о героях Великой Отечественной войны.





Посадка деревьев в с. Ишлеи #таванен

23.05.2020

www.tavanen.ru