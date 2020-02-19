Вчера в Ишакском культурно-образовательном центре состоялось отчетное собрание, в котором приняла участие и.о. главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова.

Перед собранием состоялись выступления творческих коллективов.

Отчет об итогах социально-экономического развития поселения представил глава Анатолий Максимов.

Бюджет поселения в 2019 году составил 7 606 057,53 руб., (по сравнению с бюджетом 2018 года больше на 987 411,53 руб.)., собственные доходы — 2 202 856,53 руб. (29%), безвозмездные поступления — 5 712 233 руб. (71%).

На дорожное хозяйство в 2019 году было направлено 1 990 819 рублей, на зимнее содержание дорог в населенных пунктах — 504 000 рублей. Был проведен ремонт участков дороги в д. Хора-Сирма на сумму 1 030 119 рублей, дороги в д.Анаткас-Марги по ул.Октябрьская на сумму 406 700 рублей, дороги в с.Ишаки по ул. Ворошилова на сумму 50 000 рублей.

На территории поселения в 2019 году во всех населенных пунктах были обустроены 24 контейнерные площадки для вывоза ТКО. Вывоз мусора из всех деревень осуществляет МВК «Экоцентр» 2 раза в неделю, но есть проблемные точки, откуда мусор иногда вывозится с трудом: ул.Ворошилова в с.Ишаки, ул.Октябрьская в д.Хора-Сирма, ул.Гагарина в д.Ырашпулых.

В селе Ишаки ликвидирована несанкционированная свалка с привлечением сторонних организаций. В населенных пунктах сельского поселения заменены светильники уличного освещения в количестве 11 штук.

Задолженность по имущественным налогам с физических лиц, с учетом пеней по состоянию на 01.12.2019 года по Ишакскому сельскому поселению составила по транспортному налогу – 288 000 руб.; по налогу на имущество – 116 000 руб.; по земельному налогу – 211 000 руб.

На собрании неоднократно поднимался вопрос исправности пожарных гидрантов. Жителей беспокоит, что в с. Ишаки пожарные машины не могут набирать воду из них, поэтому ездят в д.Чиганары. Кроме того, они попросили заняться расчисткой пруда в с. Ишаки.

Жители не могли сдержать эмоций при обсуждении проблемы бродячих собак. Житель д.Хора-Сирма сообщил, что они уже загрызли 4 овец, нападали на корову. По словам главы поселения, вчера в этой деревне были отловлены 7 собак.

Начальник Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных Сергей Ефремов разъяснил, что с 1 января 2020 года отловленных собак необходимо доставлять к ним, чипировать, стерилизовать, а потом отпускать на волю.

Перед собравшимися выступила главный редактор газеты «Тăван Ен» Виктория Вышинская. Она рассказала о реализации социально значимых проектов и проводимом розыгрыше среди подписчиков на 2 полугодие 2020 года.

Сотрудники редакции раздали всем присутствовавшим визитные карточки с контактами.

От населения поступили вопросы в том числе и к директору Ишакской школы Наталии Кольцовой. Из деревни Ырашпулых пятеро щкольников ежедневно проходят 7,5 км пешком, чтобы добраться в школу. Она объяснила, что данная дорогая не отвечает требованиям безопасности. Также как и дорога в д. Хора-Сирма.

Итоги собрания подвела и.о. главы администрации района Зоя Маслова. Она сообщила, что поддержаны все 36 проектов по инициативному бюджетированию на этот год.

Справочно Общая численность населения по Ишакскому сельскому поселению на 1 января 2020 года составила 1836 человек.

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Отчетное собрание в с.Ишаки 18.02.2020#таванен



Материал дополняется.

19.02.2020

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