В с. Икково Сирмапосинского сельского поселения побуждающим к активным действиям мотивом для ремонта дороги на улице Степная для жителей стало дорожное строительство по программе инициативного бюджетирования на соседней улице Колхозная. На сходе жителей было решено, что пока есть возможность арендовать строительную технику, надо скорее действовать. В кратчайшие сроки с каждого из тринадцати хозяйств улиц Степная, Западная и Озерная собрали по 25 тысяч рублей, закупили материал и 22 мая приступили к работам. Причем средства сдавали не только уже живущие в домах на этих улицах, но и владельцы участков. Отремонтировать дорогу по программе инициативного бюджетирования невозможно, поскольку дороги находятся в частной собственности застройщика.

Ранее на улице Степная была обустроена дорога из щебня, но из-за большого количества песка щебень «провалился», в итоге в распутицу ездить по дороге стало невозможно. Ежегодно приходилось нанимать грейдер, чтобы ровнять дорогу из-за колеи. Жители этих улиц решили активно взяться за ее ремонт.

После переговоров со строительной организацией, которая дала добро на предоставление техники, работа закипела. При этом стоит отметить, что грейдер, трактор были у жителей улицы, а вот бульдозер, погрузчик, дорожный каток, универсальный трактор, самосвалы пришлось арендовать. Надо сказать, что за 9 дней работы жители трех улиц провели колоссальную по масштабам физическую работу. И женщины, и мужчины каждый день ровняли обочины, делали обваловку. Их рабочий день начинался в 7.30. Самым трудным было работать с асфальтной крошкой, когда приходилось класть уровни и разравнивать граблями. Перед ее укатыванием с помощью пульверизатора распределяли солярку, чтобы асфальт «сцепился». Помогло и то, что погода была жаркой.

На обустройство новой дороги ушло 120 тонн щебня, сверху – асфальтная крошка. Общая стоимость составила около 300 тысяч руб­лей, длина – 250 метров, а ширина – 3,5 метра. Также путем укладки и укатывания катком кирпичного боя были обустроены самые плохие участки дороги по улицам Западная и Озерная. Теперь это позволит содержать в хорошем состоянии и строящуюся дорогу по улице Колхозная. На ее строительство жители улиц Степная, Озерная и Западная также внесли свою лепту – 30 тысяч рублей.

«Людям было непросто: кто-то занимал деньги, кто-то искал по знакомым, но командный дух и желание сделать дорогу взяли верх, и средства были собраны быстро. 30 мая дорога была уже построена», – рассказал местный житель Андрей Николаев.

Надо сказать, что за эти 9 дней также была отремон­тиро­вана часть объездной дороги «Икково – Тохмеево», соединяющая асфальтированную районную дорогу в с. Икково, и ул. Степная протяженностью 700 метров. Это стало возможно благодаря доставленному еще два года назад кирпичному бою силами той же инициативной группы. Всего было завезено одиннадцать машин по 30 тонн кирпичного боя. При обустройстве этих дорог были учтены особенности ландшафта и сделана система водоотведения от дорог. В самой низкой точке была проложена труба под дорогой, чтобы вода с полей не скапливалась у дороги и не разрушала ее. Именно это и послужило причиной износа прежней дороги по улице Степная. Также была сделана дамба для заезда на объездную дорогу. Местные жители мечтают, чтобы отмежевали уже обустроенную объездную дорогу и въездную группу, соединяющуюся с улицей Степная, переведя ее в земли населенного пункта, и сделали дорогой Сирмапосинского сельского поселения. (В настоящее время ни на одной карте она не фигурирует.) И очень надеются, что застройщик в течение лета закончит межевые и кадастровые работы по улицам Степная, Западная и Озерная и передаст их Сирмапосинскому сельскому поселению, что в свою очередь позволит им уже участвовать в таких проектах, как программа поддержки местных иннициатив.

После строительства дороги жители воодушевились и сплотились. Теперь в их планах – обустроить парковую зону. К тому же сразу после строительства на пересечении улиц Степная и Западная общими усилиями оборудовали новую детскую площадку. «Пока ее не сделали, мы даже не подозревали, что на наших улицах столько детей. Ремонт дороги полностью перевернул жизнь нашего поселка, заставил нас сплотиться и подружиться. Хочется выразить благодарность всем жителям этих улиц за то, что проявили настойчивость в решении общей проблемы. Пока мы не можем участвовать в программе инициативного бюджетирования из-за юридических проволочек, но, как показал опыт, мы обязательно активно в нее включимся, поскольку планы у нас большие. Надеемся в будущем обустроить парк вдоль построенной дороги, для этого уже разровняли площадку», – рассказал Андрей Николаев.

15.06.2020

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