В с. Икково Чебоксарского района побуждающим к активным действиям мотивом для ремонта дороги на улице Степная для жителей стало строительство дороги по программе инициативного бюджетирования по соседней улице Колхозная. На сходе жителей было решено, что пока есть возможность арендовать строительную технику, надо скорее действовать. В кратчайшие сроки с каждого из 13 хозяйств улиц Степная, Западная и Озерная собрали по 25 тысяч рублей, закупили материал и 22 мая приступили к работам. Причем средства сдавали не только уже живущие в домах на улицах, но и владельцы участков. Отремонтировать дорогу по программе инициативного бюджетирования невозможно, поскольку дороги находятся в частной собственности застройщика. На обустройство новой дороги ушло 120 тонн щебенки, сверху- асфальтовая крошка, в итоге стоимость дороги составила около 300 тысяч рублей. Длина новой дороги по ул. Степная — 250 метров, а ширина -3,5 метра. Также были обустроены самые плохие участки дороги по ул. Западная и ул. Озерная путем укладки и укатывания катком кирпичного боя. Теперь это позволит содержать в хорошем состоянии и строящуюся дорогу по улице Колхозная, на ее строительство жители улиц Степная, Озерная и Западная внесли также свою лепту — 30 тысяч рублей. Надо сказать, что также за эти же 9 дней была отремонтирована часть объездной дороги "Икково-Тохмеево", соединяющая асфальтированную, районную дорогу в с. Икково и ул. Степная, протяженностью 700 метров. Это стало возможно благодаря завезенному еще 2 года назад кирпичному бою силами той же инициативной группы. Всего было завезено 11 машин по 30 тонн кирпичного боя. При обустройстве этих дорог были учтены особенности ландшафта и сделана система водоотведения от дорог. Из-за постоянного скопления воды с полей раньше разрушилась и прежняя дорога по улице Степная. Также была сделана дамба для заезда на объездную дорогу. После строительства дороги жители воодушевились и сплотились. Теперь у них в планах — обустроить парковую зону вдоль дороги. После строительства дороги на пересечении улиц Степная и Западная общими усилиями обустроили детскую площадку. #местныеинициативы