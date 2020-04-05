В с. Анат-Киняры провели крестный ход против коронавируса

5 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

Вчера, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, в храме Владимирской иконы Божией Матери с.Анат-Киняры Чебоксарского района Чувашии   по окончании божественной литургии был отслужен водосвятный молебен Пресвятой Богородице. С чтением особых молитв о прекращении вредоносного поветрия настоятель иеромонах Феодосий с сотрудниками храма и  прихожанами совершили крестный ход вокруг храма.

В связи с распространением эпидемии коронавируса в настоящее время по всем епархиям Русской Православной Церкви проходят крестные ходы, объезды на автомобилях или самолетах с чудотворными иконами и святыми мощами.

5.04.3020

www.tavanen.ru

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