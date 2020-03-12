В Минспорта Чувашии под руководством и.о. министра Василия Петрова состоялось рабочее совещание по строительству в селе Аликово 25-метрового плавательного бассейна. Новое спортивное сооружение планируется возвести в этом году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает спортивное ведомство.

Строительство 25-метрового плавательного бассейна с тёплым переходом в физкультурно-спортивный комплекс «Хелхем» муниципальной Детско-юношеской спортивной школы обойдётся в 118,1 млн рублей.

Заместитель главы администрации Аликовского района – начальник отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Александр Терентьев доложил, что на сегодняшний день подготовлен весь пакет документов для проведения конкурсных процедур. Аукцион по отбору генерального подрядчика планируется объявить 23 марта. В апреле заказчики уже хотят заключить контракт с подрядчиком-победителем, а в мае начать масштабные строительные работы.

И.о. министра Василий Петров заявил о необходимости выстраивания плотного рабочего взаимодействия с Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам для исключения ошибок при проведении конкурсных процедур. Он также поручил в сжатые сроки разработать и предоставить дорожную карту по строительству данного объекта.

12.03.2020

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