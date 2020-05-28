В с. Абашево продолжается ремонт памятника участникам войны

28 мая, 2020 - 75 лет Победы в ВОВ, Новости - нет комментариев

В с. Абашево по  программе инициативного бюджетирования  ремонтируют памятник павшим в Великой Отечественной войне(1,5 млн рублей). На памятник планировали собрать с населения 192 тысячи (10%), с каждого хозяйства — по 1 тыс.

Памятник участникам ВОВ  установлен на  том же месте, что и старый, но перенесен на 3 метра назад, выше на 20-30 см. Вокруг будут посажены туи, забор обновлён. С одной стороны памятника — имена  умерших на фронтах, на второй стороне — аллея с именами вернувшихся.  Здание старого клуба, находящееся взади памятника, планируют отгородить с помощью деревьев.

28.05.2020

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