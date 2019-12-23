В столичном храме Новомучеников и исповедников Российских архимандрита Гурия начались творческие занятия для волонтеров по изготовлению Рождественских подарков для незрячих.

19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца. состоялась первая встреча добрых художников в библиотеке при храме. Собравшихся обучили первым навыкам контурного витража. В такой красивой технике будут созданы подарочные картины с Рождественскими сюжетами. Чуткие пальцы незрячих хорошо воспринимают тактильную информацию. Контурные картины на стекле раскрашивается яркими красками, ведь у некоторых людей с нарушениями зрения остается остаточное цветовое восприятие, и им будет интересно и максимально доступно изучать тактильные картины о Рождестве Господа Иисуса Христа.

Всех желающих помочь приглашают на творческие занятия по четвергам 26 декабря, 3 и 10 января с 17 до 18.30

Адрес: Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 4, библиотека при храме.