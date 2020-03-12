В утренние часы 12 марта бригада медицинских работников осмотрела всех детей, пришедших в школу №50. Об этом сообщает Управление образования столицы Чувашии.

Напомним, что 11 марта обучающиеся школы № 50 обратились за помощью в медицинские учреждения. На сегодняшний день 14 школьников госпитализированы в детскую инфекционную больницу и БСМП с признаками кишечной инфекции. Дети находятся под наблюдением врачей, об истинных причинах их госпитализации будет известно после медицинского заключения.

В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии проводится проверка, будут взяты пробы для лабораторных исследований.

В связи со сложившийся ситуацией будет проведена внеплановая проверка организации горячего питания школах и детских садах.

12.03.2020

www.tavanen.ru