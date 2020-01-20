В столице Чувашии планируют увеличить число бригад для проведения ямочного ремонта на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.
Как отметил сегодня на рабочей планерке в администрации заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, работы по ремонту дорог ведутся и в зимнее время. В первую очередь ведется ямочный ремонт на тех участках, которые могут привести к разрушению дорожного полотна. Ежедневно укладывается 20 кв. метров асфальта.
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил увеличить количество дорожных бригад и обратить особое внимание на то, что дороги, построенные и реконструированные по нацпроекту БКАД, должны ремонтироваться по гарантийным обязательствам: «Дорожные организации, проводившие ремонт, отвечают за качество покрытия, их необходимо привлекать и устранять замечания. Прошу усилить работу в данном направлении».
20.01.2020
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