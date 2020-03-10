В школах города стартовал проект «Улицы героев в Чебоксарах». С начала марта во всех школах проходят театрализованные постановки, которые рассказывают ребятам об истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

В рамках проекта разработан буклет, в котором школьники познакомятся с подвигами Героев Советского Союза – уроженцев нашей республики: Якова Анисимова, Александра Кочетова, Алексея Логинова и других, чьи имена носят улицы Чебоксар.

Проезжая остановку «Улица Афанасьева», школьники вспомнят лётчика Афанасьева Михаила Николаевича, павшего смертью героя в 1942 году. Афанасьев окончил Чебоксарский аэроклуб, на его счету свыше 140 боевых вылетов.

«Основная цель проекта – познакомить школьников с героическим подвигом участников Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Чебоксар», – отметил Алексей Ладыков.

Более подробно узнать об истории Чувашии в годы войны, познакомиться с Героями Советского Союза учащиеся начальных классов могут на «Уроках мужества». В их проведении примут участие около 50 тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны, более 30 ветеранов локальных войн и свыше 250 представителей Совета отцов.

С 1 апреля начнет работать передвижная выставка, состоящая из рисунков учащихся. Она будет представлена более чем в 50 предприятиях и организациях города. Начинается оформление остановок общественного транспорта.

Со 2 марта по 10 апреля пройдет городской фестиваль литературных и вокально-хореографических композиций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В школьном этапе фестиваля примут участие свыше 5 тысяч учащихся. 75 лучших исполнителей прочитают стихи о войне в эфире Национального радио Чувашии и Детского радио.

По окончании проекта каждый обучающийся получит сертификат участника. Для 30 наиболее активных участников проекта будет организована экскурсионная поездка в Ржев. Ребята смогут посетить места боевых сражений на территории Калининского фронта, познакомиться с музеями и Мемориальным комплексом Советскому солдату.

Заключительное мероприятие, где будут чествовать лучших участников проекта, состоится 1 июня – в День защиты детей.

10.03.2020

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