Снегопад, накрывший столицу Чувашии, по прогнозу Чувашского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет идти в течение 31 декабря и 1 января. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Сегодня в уборке снега с улично-дорожной сети г.Чебоксары задействовано 97 единиц техники и более 100 дорожных рабочих. Дополнительно в адрес руководителей управляющих организаций, коммунальных предприятий и муниципальных учреждений направлено поручение заместителя главы администрации г.Чебоксары по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова об организации уборки снега на закрепленных и сопредельных территориях. При этом особое внимание рекомендовано обратить на расчистку тротуаров, пешеходных дорожек и подходов от многоквартирных домов, зданий социальной сферы и других объектов до остановок общественного транспорта.

Управляющим организациям и подрядным предприятиям поручено осуществлять оперативную расчистку проезжей части городских улиц и территорий домовладений от снега, при необходимости провести обработку скользких участков противологололедными материалами.

31.12.2019

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