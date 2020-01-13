В столице Чувашии продолжают ликвидировать последствия ночного снегопада. В связи с этим на расчистку проезжей части, тротуаров, остановок, подходов к пешеходным переходам вышло 56 единиц спецтехники АО «Дорэкс» — 29 комбинированных дорожных машин на подсыпку и подметание дорог, 1 ЗИЛ-ММЗ и 4 трактора МТЗ на подсыпку тротуаров, 16 тракторов МТЗ на подметание тротуаров и остановок общественного транспорта, 2 фронтальных погрузчика, 3 автогрейдера. Об этом сообщается на сайте дорожной органищации.
В настоящее время на улицах города в усиленном режиме трудятся 97 единиц спецтехники предприятия и 112 дорожных рабочих.
13.01.2020
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