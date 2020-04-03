Сегодня столичное управление образования ответило на вопросы о дистанционном обучении в ходе родительское онлайн-собрания.

Как сообщил начальник управления Дмитрий Захаров, дистанционное обучение стартует 6 апреля, в школах города расписание для него утверждено.

Родители интересовались, стоит ли детям приезжать в город, или можно обучаться из деревни. При наличии компьютера и интерет-соединения можно обучаться и в деревне. Но даже если нет компьютера и связи в городе, то задания могут давать учителя и по телефону.

Если ребенок заболел, то информровать о его состоянии здоровья учителя родителям нужно каждый день. Кроме того,

Все дистанционное обучение будет организовано с помощью портала «Сетевой город».

Телефон горячей линии по вопросам дистанционного обучения 234237.

Справочно В школах города обучаются 60000 человек, из них 5000 имеют льготы на питание.

3.04.2020

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