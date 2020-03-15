В столице Чувашской Республики подведены итоги общегородского смотра-конкурса на звание «Дом образцового содержания». Соответствующее постановление подписано главой администрации г.Чебоксары Алексеем Ладыковым.

В феврале т.г. межведомственная комиссия конкурса с выездом на место изучила состояние домов, претендующих на победу.

По итогам ознакомления с состоянием домов и придомовых территорий принято решение присвоить звания «Дом образцового содержания» и выплатить денежную премию следующим номинантам: в категории «Многоквартирные дома со сроком эксплуатации с момента ввода до 5 лет включительно» дому № 22 корп. 1 по ул. Энтузиастов (обслуживающая организация — ООО «Озон») 60 000 рублей;в категории «Многоквартирные дома со сроком эксплуатации с момента ввода от 6 лет до 15 лет включительно» дому № 12 по ул. П.В. Дементьева, (обслуживающая организация — ООО «Маштехсервис») – 60 000 рублей;в категории «Многоквартирные дома со сроком эксплуатации с момента ввода от 16 лет и выше» дому № 12 по ул. 324 стр. дивизии, (обслуживающая организация — ООО «Алста») – 60 000 рублей.

15.03.2020

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