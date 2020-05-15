За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 4 техногенных пожара, погибших и пострадавших нет. Один из них — возгорание мусора на открытой территории Алатырского района.Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

14 мая ближе к 9 утра в ЕДДС Яльчикского района поступило сообщение от очевидца о пожаре по ул. Приозерная д. Новое Байдеряково. В результате пожара от огня пострадало чердачное помещение надворной постройки. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 11:14 этого же дня в столице республики произошло возгорание легкового автомобиля марки » NISSAN QASHQAI». Пожар повредил автомобиль, уничтожил двигательный отсек. Причиной пожара послужила неисправность электрооборудования транспортного средства.

15.05.2020

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