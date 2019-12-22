19 ноября в медиа-центре Мининформполитики Чувашии прошла прямая линия с министром физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаилом Богаратовым. Глава спортивного ведомства более часа в прямом эфире обсуждал актуальные вопросы, волнующие спортсменов и любителей здорового образа жизни.

Комментируя данные вопросы о завершении строительства биатлонного центра и освещённой лыже роллерной трассы в столице Чувашии, министр отметил, что сейчас в биатлонном центре функционирует двухэтажное административное здание, которое полностью достроено и введено в эксплуатацию. Там имеются гостиничные номера, раздевалки для спортсменов, специальные помещения, где спортсмены могут готовить лыжный инвентарь. Недостроенным осталась асфальтированным лыже-роллерная трасса с наружным освещением, и связано это с тем, что строительная фирма «Алза», являвшаяся застройщиком этого объекта, была признана банкротом.

«В декабре 2019 года Арбитражным судом Чувашской Республики был расторгнут контракт на строительство биатлонного комплеса. В настоящее время проектно-сметная документация находится в АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. При получении положительного заключения мы найдем нового подрядчика, надеемся, что он будет более добросовестным, и приступим к строительству освещенной лыже-роллерной трассы. Планируется строительство асфальтированной трассы с наружным освещением протяженностью 3 км 650 м. Деньги в размере 70 млн рублей на это строительство есть. Надеемся, что в следующем году мы всё же завершим это строительство», — сообщил Богаратов.

Он также акцентировал, что данные виды работ можно осуществить лишь в летний период. «В зимнее время на базе биатлонного центра функционируют несколько лыжных трасс, которые находятся в отличном состоянии. Протяженность трасс составляет 1, 3 и 5 км. Есть перепады высот. Для любителей и спортсменов есть трассы как для свободного, так и классического хода. Эта база даже пользуется спросом у спортсменов из других регионов для проведения спортивных сборов. Поэтому, мы можем сказать, что биатлонный центр в какой-то части функционирует», — продолжил он.

22.12.2019

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