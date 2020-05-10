В Чувашской Республике c начала года под наблюдением медиков из-за ситуации с коронавирусом находится 5389 человек. На 10 мая 2020 года под наблюдением находится 1168 человек. Из них: изолированы в домашних условиях 350 человек; на стационарном лечении 446 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 26 несовершеннолетних и 347 человек с признаками внебольничной пневмонии вирусной этиологии по результатам компьютерной томографии. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В обсервационном отделении «Алый парус» находится 25 человек.

У 1144 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 255 человек выздоровели, из них 70 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 76 человек.

У 8 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход.

10.05.2020

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