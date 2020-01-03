Сегодня в спорткомплексе «Улап» п. Кугеси (Чебоксарский район Чувашии) дан старт новогодним спортивным мероприятиям: состоялся турнир по мини-футболу среди команд ветеранов.

Участников приветствовал глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев.

Первое место в турнире заняла команда из с. Ишлеи, второе -команда спорткомплекса, третье — объединенная команда из д. Шоркино и п. Сюктерка.

Завтра в спорткомплексе пройдет турнир по мини-футболу среди молодёжных команд. Для участия в нем заявились 8 команд, в том числе из Татарстана.

Игры по мини-футболу команд ветеранов 3.01.2020#Таванен

3.01.2020

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