В спорткомплексе «Улап» дан старт новогодним спортивным мероприятиям

3 января, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня в спорткомплексе «Улап» п. Кугеси (Чебоксарский район Чувашии) дан старт новогодним спортивным мероприятиям: состоялся турнир по мини-футболу среди команд ветеранов. 

Участников приветствовал глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев.

Первое место в турнире заняла команда из с. Ишлеи, второе -команда спорткомплекса,  третье — объединенная команда из д. Шоркино и п. Сюктерка. 

Завтра в спорткомплексе пройдет турнир по мини-футболу среди молодёжных команд.  Для участия в нем заявились 8 команд, в том числе из Татарстана.  

Игры по мини-футболу команд ветеранов 3.01.2020#Таванен


 

3.01.2020

www.tavanen.ru 

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