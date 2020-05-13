Специалисты отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии отмечают увеличение количества поступивших обращений граждан посредством электронного документооборота за первый квартал 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель прибавил почти 20 процентов.

К основным факторам, положительно сказавшимся на статистике, специалисты относят активное использование населением республики электронных сервисов, доступных на официальном сайте Управления, — «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Большинство заявлений подано по вопросам снятия обременения с расчетных счетов и объектов движимого и недвижимого имущества.

13.05.2020

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