С 11 по 17 мая оперативным отделом скорой помощи Чувашии зарегистрировано 8,5 тыс. обращений. В некоторых районах Чувашии бригады совершали около 15 выездов в сутки. 1800 вызовов к пациентам с болезнями кровеносной системы. 1400 пациентов скорой за прошедшую неделю – с болезнями органов дыхания. 730 обратились на скорую, получив различные травмы. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

В Моргаушском районе годовалый ребенок пролил на себя стакан кипятка. Скорая приехала через 14 минут. Малыша обезболили, наложили повязку и госпитализировали в больницу. В Канаше медики скорой оказали помощь 2-летней девочке, в глаз которой попало инородное тело. Трехлетнюю девочку в Чебоксарском районе покусала собака, ребенку оказали необходимую помощь и доставили в больницу для дальнейшего лечения.

19.05.2020

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